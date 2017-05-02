Tarihi değişim son sürat

Yozgat Belediyesi'nin az sayıda da olsa ayakta kalan kentin tarihi dokusunu yeniden canlandırmak için yürüttüğü çalışmanın en önemli ayağını oluşturan “Tol Çarşı Restorasyon İnşaatı” çalışmalarında kısa sürede büyük mesafe kat edildi. Başta Tol Çarşı esnafı olmak üzere çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken çalışmalar büyük ilgi topluyor.



Kapıcıbaşı Çapanoğlu Mustafa, Süleyman ve Abdülfettah Beyler tarafından M.1780 – 1798 tarihleri arasında yaptırılan ve o dönem 200 dükkandan oluşurken günümüze yaklaşık 50 dükkandan olarak ulaşan çarşıdaki çalışmalar tamamlandığı bir tarih de yeniden uyanmış olacak.

Yerel seçimler öncesinde açıkladığı en önemli projelerden bir tanesi olan Tol Çarşı Restorasyon çalışmalarını titizlikle yürüten Belediye Başkanı Kazım Arslan, tarihi dokuyu yeniden canlandırmak istediklerini her fırsatta dile getirdi.

“Yozgat'ta, geçmişin izlerini takip etmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki geçmişe sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Tol Çarşı'da yok edilen tarih yeniden canlanacak” ifadeleri ile projeye verdiği önemi vurgulayan Arslan, tarihi değişimin şehrin dokusuna ve ekonomik yaşantıya da farklılık kazandıracağına olan inancını vurguladı.



BEYAZ HAN NEFES ALDIRDI



Bir taraftan Tarihi Tol Çarşı'nın kent dokusuna kazandırılması için çalışmalar yürütülürken diğer taraftan da projeye entegre olarak bir mezbelelik “Beyaz Han”la değişim yaşadı.

Beyaz Han hem şehrin tam ortasında bulunan kullanılmaz halde, karanlıklara gömülmüş bir alanın kurtuluşu hem de Tol Çarşı esnafının ekonomik yaşantısını sürdürmesine imkan sağlayacak önemli bir çarşı oldu.

Tarihi 1700'lü yıllara dayanan tarihi çarşının yeniden doğuşunu sağlayacak olan restorasyon çalışmasını çevre esnafı ve vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor.