-Tarihi çarşıda sona gelindi

Başkan Arslan, ‘’Restorasyonunda son aşamaya geldiğimiz, Yozgat'ın kaybolmuş tarihini gün yüzüne çıkaracak yegane yapılardan tarihi Tok Çarşı inşaatımızda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yozgat'ta, geçmişin izlerini takip etmeye, yaşatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki, geçmişe sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Tol Çarşıda yok edilen tarih yeniden canlanacak. Bir mezbelelikten, çok güzel bir tarihi çarşı ortaya çıkacak" dedi.

Başkan Arslan, yok edilen önemli bir değeri yeniden ortaya çıkarmaya, tarihi Tol Çarşıyı yeniden Yozgat'la buluşturmaya çalıştıklarının altını çizerek, yürütülen çalışmaları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile birlikte gezip, inceledi, bilgi aldı. Başkan Arslan, "Yılların ihmaline son verdik. Yozgat'ın ayakta kalabilen tek tarihi çarşısını, günümüzle buluşturduk. Artık Yozgat'ın da güzel, kültür ve tarih kokan, büyük bir medeniyetin izlerini taşıyan bir çarşısı var" şeklinde konuştu.