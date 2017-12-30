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TALiHSiZ KULELER

YOZGAT merkez ile birlikte Yerköy ilçesinde bulunan Saat Kuleleri, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle çalışamaz hale geldi.

TALiHSiZ KULELER

YOZGAT merkez ile birlikte Yerköy ilçesinde bulunan Saat Kuleleri, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle çalışamaz hale geldi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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TALiHSiZ KULELER

Bir zamanlar zamanın göstergesi olan saat kuleleri, zamana yenik düştü. Saat kuleleri günümüzde ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle asli işlevini yerine getiremezken, zamana direnerek ayakta kalmaya çalışıyor. Yerköy ilçe merkezindeki İstasyon Meydanı’nda bulunan, 1985 yılında dönemin Belediye Başkanı Abdülkadir Uyar tarafından yaptırılan saat kulesi, yapım tarihinden beri bir türlü nizami şekilde çalıştırılamadı. Son olarak geçen yıl bölgede meydana gelen deprem neticesinde zarar gören kulenin kubbesi tamir edilmedi, üzerindeki saattin yerini de çalışmayan dijital bir saat monte edilmekle yetinildi. Yozgat ilinin simgelerinden, 1908 yılında Belediye Başkanı Tevfikizade Ahmet Bey döneminde yaptırılan tarihi Saat Kulesi de adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Geçmişte şehrin her yanından duyulan, zamanı haber veren çanı ve saati çalışmayan tarihi saat kulesi, 1978 yılında ‘Korunması Gereken Kültür Varlığı’ olarak tescil edildi. Muhafazaya alınmasına ve değişik dönemlerde restorasyon geçirmesine rağmen, kule üzerinde bulunan 4 adet saat ve çan bir türlü nizami şekilde çalıştırılamadı. Yozgat Saat Kulesi, günümüzde zamanı haber vermekten ziyade, ilimize dışarıdan gelen misafirlerin fotoğraf çektirmek için kullandığı bir simge yapı halini aldı.
•MUSTAFA TEKER•
 

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