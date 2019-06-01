TAKSiTLi KONUTA HÜCUM

Kira öder gibi konut sahibi olmak isteyen başvuru sahipleri içerisinde 708 kişi kura ile belirlendi. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan konutlardan 2+1’ler için tahmini bedel 142 bin 500 lira olduğu, 16 bin 600 lira peşinatlarını ödeyenlerden kurada çıkanların aylık yaklaşık 697 bin lira taksitle ev sahibi olacakları kaydedildi. 3+1 konutların tahmini fiyatının ise 209 bin lira olduğu, 40 bin 800 lira peşinatı yatıranlar kuraya katılabildi. Kurada çıkanların aylık 929 lira taksitle ev sahibi olabilecekleri bildirildi. Yozgat rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura öncesinde, kuraya tabi olacak vatandaşlar bilgilendirildi. Tribünleri olduran ailelerden kurada isimleri çıkanlar sevinçlerini farklı biçimlerde yansıtırken, endişeli bekleyenlerde objektiflere yansıdı. Her şeyden habersiz çocuklardan kimisi annelerinin kucağında uyumaya çalışırken, bazıları da kendilerince oynayarak, vakit geçirmeye çalıştı. Yapılan açıklamada, projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra Toplu Konut İdaresince ilan edilecek tarihte ise ‘Konut Belirleme Kurası’ çekileceği, projede 4 başvuru kategorisi için toplam 3 bin 599 kişinin başvuru yaptığı hatırlatıldı. 2+1 nitelikli konutlar için geçerli başvuru sayısının bin 846, 3+1 nitelikli konutlar için ise geçerli başvuru sayısının bin 753 olduğu kaydedildi. Şehit Aileleri Kategorisine 2+1 nitelikli konutlar için 2, 3+1 nitelikli konutlar için ise 8 başvurunun alındığı, tamamının hak sahibi olduğu bildirildi. Engelli Kategorisinde 2+1 konutlar için başvuru sayısının 126 olduğu 27 hak sahibinin belirlendiği vurgulandı. 3+1 konutlar için ise 118 başvuruda bulunulduğu, 10 hak sahibi belirlendiği, Emekli Kategorisinde 2+1 konutlar için başvuru sayısının 564 kişi olduğu, 131 hak sahibinin belirlendiği, 3+1 konutlar için ise 300 başvuru alındığı, 46 hak sahibinin belirlendiği bildirildi.

