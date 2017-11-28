Suyumuz renklendi!

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, son günlerde yapılan yol ve inşaat çalışmalarından dolayı su hatlarında çeşitli zararlar oluştuğunu söyledi.

Açıkgöz, bunun en son örneğinin Esentepe mevkiinde yaşandığını, ertesi gün ise eski sanayi bölgesinde meydana gelen arıza esnasında aynı sıkıntı ile karşılaşıldığını anlattı.

Açıkgöz,

‘’Burada ana su hattı borularımıza zarar verildiği için ister istemez etrafta bulunan toprak gibi maddeler su hattımıza karışarak depolarımıza gidiyor. Bu da bir miktar suyun bulanmasına yol açıyor. Bulanıklığı bertaraf edebilmek için demir-3 dediğimiz kimyasal maddeyi katıyoruz suya. Demir-3 denilen maddenin görevi su içerisinde bulunan partikülleri yakalayıp, tabana çökertmektir. Vatandaşın evine gitmesini engellemektir. Bu Demir 3’ün bir özelliği de suya kısmi bir renk vermesidir. Bu hafta sonu yaşadığımız renklenme hadisesi suya karışan partikülleri bertaraf etmek için atılan Demir 3 kimyasalından dolayı gerçekleşmektedir. Bu gün itibariyle de ekiplerimiz şikayet gelen evlere ziyaretlerde bulunup su örnekleri alıp bakmaktadırlar. Şu saat itibariyle şikayetlerin yok olduğu sona erdiği şeklinde bilgiler gelmiştir’’ dedi.

