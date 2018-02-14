SUYUMUZ MUSABEYLİ’DEN

-Yozgat Belediyesi, şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Arapseyfi ve Çalatlı’yı devre dışı bıraktı...

Şebeke suyunun tamamı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan temin edilmeye başlandı. Yozgat ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayıp, sulamada da kullanılması planlanan Musabeyli Projesi’yle ilgili çalışmalardan, Yozgat Şehir Şebeke Suyu ile ilgili olan bölümün bitirildi.

Proje çerçevesinde 2 bin 143 metre tünel, 9 bin 668 metre Ham su İsale Hattı, 73 bin 47 metre ise arıtılmış su isale hattı ile günlük 62 bin 300 metreküp kapasiteli arıtma tesisi hizmete sunuldu.

Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nın 2012 yılında hizmete alındığı hatırlatıldı.

Temelden yüksekliği 67 metre olan barajın, 48,60 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu kaydedildi.

Saniyede 310 litre su arıtıp, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli içme suyu tesisinin son teknoloji ile donatılmış olduğuna vurgu yapan Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan, şebeke suyunun tamamının yaklaşık bir aydır Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılandığını söyledi.

Başkan Arslan, ‘Şebekeye saniyede 310 litre su basılıyor. Türkiye ortalaması saniyede 227 litre. Ortalamanın üzerinde bir su basarak, halkın şebeke suyu ihtiyacı karşılanıyor. Şebeke Suyunun karşılandığı Cemil Çiçek barajının doluluk oranı yüzde 50 civarında. Tayip Deresi de baraja bağlandı. Barajdan çıkan su arıtma tesisine giriyor. Burada klorlanıp, test ve tahlilleri otomatik olarak yapıldıktan sonra iki terfi ile depolara basılıyor. Ardından da şebekeye veriliyor. Yozgat’ta toplamda 33 bin su abonesi bulunuyor. Bunlardan 29 binini konutlar oluşturuyor’ dedi.

