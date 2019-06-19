Sürmeligaz’dan hatıra ormanı

Sarıkaya’da belediyenin kendilerine tahsis ettiği alanda hatıra ormanı fidan dikimi yapan Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, “Sürmeligaz olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Doğaya yapılan yatırımların gelecek nesiller için yapılan en karlı yatırımlardır. Sarıkaya Belediyesinin Sürmeligaz hatıra ormanı oluşturmak için bize tahsis ettiği alana 160 fidan dikerek hatıra ormanımızın can suyunu verdik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.