SULAR ÇEKiLDi

Yozgat, 2014 yılında yaşadığı kurak kış günlerini yıllar sonra bir kez daha yaşamaya başladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl son 9 yılın en yağışsız Kasım-Aralık ayları yaşanıyor. Yozgat'ta kurak bir kış mevsimi geçiren çiftçiler, havaların böyle gitmesi durumunda ciddi sorunlar yaşayabileceklerini belirttiler. İç Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimini en ağır şartlarda yaşayan illerden biri olan Yozgat'ta havaların kurak geçmesi dolayısıyla köylüler ne yapacaklarını şaşırdı. Yozgat’ın şehir içme suyunun bir zamanlar karşılandığı, Musabeyli Projesi’nin devreye girmesi ile yedek olarak tutulan Kirazlı-1 Göletindeki su seviyesi, yaz dönemlerinde olduğu gibi sıfıra indi. Yaz dönemini andıran görüntüler, yaşanılan kuraklık gerçeğini de gözler önüne serdi. Eskiden bu mevsimde kardan dolayı insanların evinden dışarı çıkamadığı Yozgat’ta havalar çok kurak geçiyor, ne yağmur yağıyor ne de kar. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü hazırladığı 'su riski' raporuna göre, Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı ortaya konuldu. Araştırma verilerinde Türkiye’nin en çok su sıkıntısı çeken 32’inci ülke olarak sıralandığı kaydedildi. Yapılan haritalama çalışmalarında Türkiye topraklarının yarısında aşırı yüksek ya da yüksek derecede su sıkıntısı çekildiği tespit edildi.