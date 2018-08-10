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SULAR ÇEKiLDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta sulama amaçlı yapılan baraj ve göletlerdeki su seviyesi, sulama sezonunda beklenilen yağışların istenilen düzeyde olmaması sonucunda bu yıl büyük oranda düştü.

SULAR ÇEKiLDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta sulama amaçlı yapılan baraj ve göletlerdeki su seviyesi, sulama sezonunda beklenilen yağışların istenilen düzeyde olmaması sonucunda bu yıl büyük oranda düştü.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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SULAR ÇEKiLDi

Boğazlıyan bölgesindeki tarım alanlarını sulayan Uzunlu Barajı’nda su seviyesi yüzde 8’in altına indi. Yozgat Merkez şebeke suyu ihtiyacıyla birlikte tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Cemil Çiçek Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 50 seviyelerine geriledi. Yerköy-Şefaatli bölgesindeki tarım alanlarının sulandığı Gelingüllü barajında su seviyesi yüzde 17’inin altına inince, 1994 yılında sular altında kalan Esenli Köyü eski yerleşim alanındaki binalar da gün yüzüne çıktı. Bundan 24 yıl önce yapımı tamamlanan Gelingüllü Sulama Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, baraj suları altında kalan yerleşim alanı, yüksek kesimlere taşındı. Su toplama havzası içerisinde kalan köyün eski yerleşim yeri, aşırı solumaya bağlı olarak barajın su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Eski yerleşim alanındaki bazı binalar da su yüzeyinde göründü. Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan köyün eski ve yeni camileri, ortaokul binası gibi devlet yapılarının onca yıl geçmesine rağmen, suyun altında ayakta durabildiği görüldü.

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