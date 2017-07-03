Şükür buluşması

Yozgat Merkeze bağlı Karacalar Köylüleri, geleneksel hale getirdikleri şükür yemeği buluşmalarının bu yıl 14'üncüsüne imza attı. Ramazan Bayramının ikinci günü gerçekleştirilen buluşma uzun süredir görüşemeyen köy sakinlerinin bir araya gelmesine imkan sağladı.

KURBANLAR KESİLDİ

Kesilen kurbanlar hazırlanan yemekler edilen duaların ardından davetlilere ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu şükür yemeğinde Allah'a verdiği nimetler için şükür temennilerinden oluşan dualar edildi.

BEKİR HOCA'DAN BU GÜNE...

Şükür yemeği sonrası katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Seyfullah Yıldırım, şükür yemeğini 14'üncü kez gerçekleştirmenin köy sakinleri için büyük bir başarı olduğunu belirterek; "Şükür yemeğimizin devamı kadın-erkek tüm köy sakinlerinin katılımı ile gerçekleşti. 2004 senesinde Bekir Hocanın rahmetli olması ile başta kardeşi Hamza Yıldırım olmak üzere yakın akrabalarının desteği ile şükür yemeğimizi başlatmıştık. Bu gün ise yeteri kadar imkana sahibiz. Bunların hepsi köy halkının desteği ile sağlanmıştır, her birinizden Allah razı olsun" dedi.

ECDADI HAYIRLA YAD ETTİLER

Konuşmasında daha önce gerçekleştirdikleri etkinleri de hatırlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu güne kadar din ve devletimize, asil milletimize büyük hizmetleri olmuş Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali'yi, Çanakkale Savaşlarının ve Allahuekber dağlarında donarak şehit olan doksan bin kahraman Osmanlı askerlerini 100. yıl dönümünde köyümüzde andık. Mezarlıkta dua edip üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıttık. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini anma günleri gerçekleştirdik. Bu sene Mevlana Hazretlerini anma etkinliği yapacağız. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyeceğiz."

KÖYE GELEN HİZMETLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Köy yolunun devlet imkanları ile yapımına başlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Seyfullah Yıldırım, sokakların kilit parke taşının yapılması ile köy halkının çamur ve tozdan kurtulacağını ifade etti.

EĞİTİM HİZMETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Yıldırım, konuşmasında yapacakları eğitim programlarına ilişkin de bilgi verdi.

Bozok Üniversitesi ve il müftülüğü ile irtibata geçerek kadınlar ve gençler için ayrı ayrı eğitim programları düzenlemeyi planladıklarını hatırlatan Yıldırım; "Milli ve manevi değerlere bağlı, haktan ve adaletten yana olan vatansever nesiller yetiştirmek için özel çaba göstereceğiz. Köyümüzde çam ve çınar yetiştirme programımız devam edecek. Önümüzdeki yıllarda yapacağız şükür yemeğine Yozgat'tan, Alaca'dan ve civar köylerden beş bin misafirin katılımını sağlamayı planlıyoruz. Protokolü ve basını da davet ederek, bu güzelliği tüm dünyaya duyurmaya çalışacağız. Şükür yemeğimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm davetlilere bu vesile ile teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yemek sonunda davetliler organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür ettiler.

