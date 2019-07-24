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Sudaki kirliliğe son

YOZGAT ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayıp, sulamada da kullanılması planlanan Musabeyli Projesi’yle ilgili yaşanılan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sudaki kirliliğe son

YOZGAT ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayıp, sulamada da kullanılması planlanan Musabeyli Projesi’yle ilgili yaşanılan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Sudaki kirliliğe son

Yozgat Belediyesi’nin diğer baraj ve keson kuyulardan şebekeye su verme işlemine son vermesinin ardından, şebekeye Musabeyli Barajından sağlanan su verilmeye başlamıştı. Ancak, şebeke suyunda yaşanılan sorunların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Yozgat Şehir Şebeke Suyu ile ilgili olan bölüm bitirildi. Proje çerçevesinde 2 bin 143 metre tünel, 9 bin 668 metre Ham su İsale Hattı, 73 bin 47 metre ise arıtılmış su isale hattı ile günlük 62 bin 300 metreküp kapasiteli arıtma tesisi hizmete sunuldu. Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nın 2012 yılında hizmete alındığı hatırlatıldı. Yozgat’ın şehir içme suyu Arıtma Tesisleri tamamlama inşaatı kapsamında yapımına başlanan derivasyon-dip savak şamandıralı su alma yapısı duba kompleksi, Musabeyli Barajına indirildi. 90 metre 1400 milimetre PE borunun kaynağı yapılıp, krepin montajı tamamlandı. Dubalı su alma yapısı sayesinde, baraj suyunun en kaliteli olduğu seviyeden istenilen şekilde su alınabileceği belirtildi. İçme ve kullanma suyunda yaz aylarında meydana gelen koku, suyun rengi ile tadında meydana gelen problemlerin, bunlardan kaynaklanabilecek risklerinin önüne geçilmesinin sağlanacağı kaydedildi. 

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