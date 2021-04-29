Su sorununa çözüm

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Göreve geldiğim günden bu zamana kadar kıymetli Yamaçlı halkımızın en iyi şartlarda yaşaması için elimden gelen hiçbir emeği esirgemeden hizmet ettim, etmeye de devam edeceğim’’ dedi. Başkan Altıntaş, bu kapsamında beldede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek için tüm kuyuların ve depoların dinamolarını yenileyerek iki içme suyu kuyusu açtırdıklarını bildirdi. Şimdi de 3. Kuyunun açmasına yönelik çalışma başlattıklarını kaydeden Altıntaş, ‘’Bu yıl yaz aylarında kasabamız genelinde içme su sıkıntısı olmayacağı kanaatindeyim. Belediye olarak görevimizi tam manası ile yerine getirmekteyiz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olarak belediyemize olan su ve emlak borçlarını ödemeleri ile bu süreçte bizlere destek olmalarını beklemekteyiz’’ ifadelerini kullandı.