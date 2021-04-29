Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1386
ALTIN
470.197
DOLAR
8.2160
STERLİN
11.4465
EURO
9.9345

Su sorununa çözüm

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nin yaz aylarında yaşanılan şebeke suyu sorununu çözmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:24
Su sorununa çözüm

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Göreve geldiğim günden bu zamana kadar kıymetli Yamaçlı halkımızın en iyi şartlarda yaşaması için elimden gelen hiçbir emeği esirgemeden hizmet ettim, etmeye de devam edeceğim’’ dedi. Başkan Altıntaş, bu kapsamında beldede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek için tüm kuyuların ve depoların dinamolarını yenileyerek iki içme suyu kuyusu açtırdıklarını bildirdi. Şimdi de 3. Kuyunun açmasına yönelik çalışma başlattıklarını kaydeden Altıntaş, ‘’Bu yıl yaz aylarında kasabamız genelinde içme su sıkıntısı olmayacağı kanaatindeyim. Belediye olarak görevimizi tam manası ile yerine getirmekteyiz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olarak belediyemize olan su ve emlak borçlarını ödemeleri ile bu süreçte bizlere destek olmalarını beklemekteyiz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Su Sorununa çözüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıftan iftarlık
Vakıftan iftarlık
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
Gençlerin ‘bayrak’ hassasiyeti
Gençlerin ‘bayrak’ hassasiyeti
Tarihi Kale yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Tarihi Kale yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Yeni yıla 2020 fidan
Yeni yıla 2020 fidan
Silahlı çatışmada polis yaralandı
Silahlı çatışmada polis yaralandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim