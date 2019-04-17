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Su kayağımız hazır

YOZGAT’ta Spor Vadisi projesi kapsamında 2017 yılında başlatılan Kablolu Su Kayağı projesi tamamlandı.

Su kayağımız hazır

YOZGAT’ta Spor Vadisi projesi kapsamında 2017 yılında başlatılan Kablolu Su Kayağı projesi tamamlandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Su kayağımız hazır

Yozgat’ta Spor Vadisi projesinin revize edilmesinin ardından, Nohutlu Tepe arkasında bulunan gölet üzerine Kablolu Su Kayağı yapılması kararlaştırılmıştı.
Gölet üzerine 5 istasyonlu kablolu su kayağı inşaatı 2017 yılı Mart ayında başlayıp, ekim ayı itibariyle proje tamamlandı.
Kablolu Su Kayağı projesinin ulusal ve uluslararası faaliyetlere hazır hale geldiği ve 2.625.500.00 lira harcama yapıldığı öğrenildi.
Proje 2017 yılında tamamlanırken aradan geçen 2 yıllık süre boyunca su kayağının hiçbir ulusal ve uluslararası faaliyette kullanılmadığı gibi, ilde de herhangi bir şekilde kullanıma sunulduğu görülmedi.
Söz konusu projenin Yozgat’a ne gibi bir fayda sağladığı ise kamuoyunda merak konusu oldu.

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