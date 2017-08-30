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Su bitti yol göründü!

Yozgat’ta tarım arazilerini sulama amaçlı inşa edilen Gelingüllü Barajı’nda suların çekilmesiyle birlikte su altında kalan yol ve köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

Su bitti yol göründü!

Yozgat’ta tarım arazilerini sulama amaçlı inşa edilen Gelingüllü Barajı’nda suların çekilmesiyle birlikte su altında kalan yol ve köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Su bitti yol göründü!

Gelingüllü Barajı’nın Yudan Köyü havzasında bulunan kısmında sular tamamıyla çekilince, köyün baraj yapılmadan önce kullandığı eski yolu ve ulaşımı sağlayan köprüsü de yeniden kullanılmaya başlandı.
Yozgat’ta Kanak Çayı üzerine 1986-1994 yılları arasında inşa edilen Gelingüllü Barajı’nın Yudan Köyü havzasında kalan suları tamamıyla tükendi.
Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmaması ve başta pancar olmak üzere tarımsal sulamanın yapılması nedeniyle barajın su seviyesinde ciddi manada düşüş yaşandı.
Yudan Köyü’nde baraj yapımı öncesi köyün ve civar köylerin Sorgun İlçesi’ne ulaşımını sağlayan eski yol ve yol üzerinde bulunan köprü de yeniden ortaya çıktı.
Yöreyi bilen köylüler, suların çekilmesinin ardından yeni asfalt yolu kullanmak yerine, mesafeyi kısaltan eski yol ve köprüyü kullanmaya başladı.
DSİ’ye ait ‘Suya girmek tehlikeli ve yasaktır’ levhasının önünden baraj havzasındaki yola araçların ve yayaların girmesi ise ilginç görüntüler oluşmasına sebep oldu.
Saffet Yıkılmaz isimli vatandaş, önceki yıllarda da benzer durumun oluştuğunu hatırlatarak “En son bu görüntüyü dört yıl önce falan görmüştük. Bu yılda yine köprü ve yol ortaya çıktı. Sorgun’a gitmek isteyen köylüler, normal yol yerine mesafe kısalığından dolayı barajın içinden gidiyor” dedi.
Haber:Mustafa TEKER


 

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