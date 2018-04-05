Sosyete sezonu açtı        

Yozgat Belediyesi’nin girişimleriyle kurulan ve çoğunluğunu Yozgatlı esnafın oluşturduğu Sosyete Pazarı, kış aylarında tezgah açmaya ara vermişti. Havaların ısınmasıyla birlikte yeni sezonu açan Sosyete Pazarı, Köseoğlu Mahallesi’nde bulunan Yozgat Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’nda yeniden hizmet verecek. Cuma günleri açılacak olan pazarda giyim, zücaciye, kozmetik, ayakkabı, hediyelik eşya, aksesuar ve takı gibi birçok ürünler satışa sunulmaya devam edecek.