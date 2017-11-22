Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, eski terminal bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan ‘Sosyal Yaşam Alanı’' sahasında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Daştan, 7 bin 800 metrekarelik toplam inşaat alanı bulunan projede, Kafeterya & Restoran, Kapalı Minibüs Otoparkı, Modern İş yerleri, Dinlenme Alanları, Çocuk Oyun Alanları, Yeşil Alanların bulunduğunu söyledi.

Daştan, ‘’Geçmişten günümüze ilçemizde yapılması güç projeleri kazandırarak, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe konumuna geldik’’ dedi.