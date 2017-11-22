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-Sosyal yaşam alanı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından projelendirilen ‘Sosyal Yaşam Alanı’ inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

-Sosyal yaşam alanı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından projelendirilen ‘Sosyal Yaşam Alanı’ inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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-Sosyal yaşam alanı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, eski terminal bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan ‘Sosyal Yaşam Alanı’' sahasında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.
Daştan, 7 bin 800 metrekarelik toplam inşaat alanı bulunan projede, Kafeterya & Restoran, Kapalı Minibüs Otoparkı, Modern İş yerleri, Dinlenme Alanları, Çocuk Oyun Alanları, Yeşil Alanların bulunduğunu söyledi.
Daştan, ‘’Geçmişten günümüze ilçemizde yapılması güç projeleri kazandırarak, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe konumuna geldik’’ dedi.

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