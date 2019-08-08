Sondaj hırsızlığı aydınlatıldı

Ayrıdam Köyünde 12 Temmuz günü L.Ş’ye ait iş yerinden 3 metre uzunluğunda, 77 adet sondaj borusu çalınmıştı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırma neticesinde, çalınan boruların Sorgun’da hurdacıya satıldığı tespit edildi.

Olayı gerçekleştirenlerin M.E, S.E, İ.Y, ve M.T isimli şüpheliler olduğu tespitini yapan Jandarma ekipleri, şüphelileri Sorgun ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan borular ise sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.