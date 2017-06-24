Son sofrada buluştuk

Meydan Yeri Caddesi’ne boydan boya kurulan masalarda Yozgatlılar bir araya gelerek iftar açtı.

İftar programına Belediye Başkanı Kazım Arslan, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Salih Sezik ve çok sayıda Yozgatlı vatandaş katıldı.

Tarihi Büyük Cami ve Saat Kulesi’nin ışığı altında gerçekleşen iftar öncesi Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kuran-ı Kerim okudu.

Okunan ezanın ardından Yozgatlı vatandaşlar hep birlikte iftarlarını açtı.

İl Müftüsü Salih Sezik’in yaptığı duaya tüm Yozgatlılar hep birlikte eşlik etti.

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro ise vatandaşlara tasavvuf müziği konseri verdi.