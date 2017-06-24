Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Son sofrada buluştuk

Yozgat Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede düzenlenen “Gönül Sofrası” adlı iftar buluşmalarının sonu tarihi Meydan Yeri Caddesi’nde gerçekleşti.

Son sofrada buluştuk

Yozgat Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede düzenlenen “Gönül Sofrası” adlı iftar buluşmalarının sonu tarihi Meydan Yeri Caddesi’nde gerçekleşti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Haziran 2017 Cumartesi 07:05
200 Okunma
Son sofrada buluştuk

Meydan Yeri Caddesi’ne boydan boya kurulan masalarda Yozgatlılar bir araya gelerek iftar açtı.
İftar programına Belediye Başkanı Kazım Arslan, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Salih Sezik ve çok sayıda Yozgatlı vatandaş katıldı.
Tarihi Büyük Cami ve Saat Kulesi’nin ışığı altında gerçekleşen iftar öncesi Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kuran-ı Kerim okudu.
Okunan ezanın ardından Yozgatlı vatandaşlar hep birlikte iftarlarını açtı.
İl Müftüsü Salih Sezik’in yaptığı duaya tüm Yozgatlılar hep birlikte eşlik etti.
Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro ise vatandaşlara tasavvuf müziği konseri verdi.

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberYozgat BelediyesiGönül SofrasıKazım Arslan
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çamlığa akın ettiler!
Çamlığa akın ettiler!
Camızlar da bunaldı!
Camızlar da bunaldı!
Yasaya protesto!
Yasaya protesto!
Devletin şefkat eli
Devletin şefkat eli
Şükür buluşması
Şükür buluşması
İdam istediler!
İdam istediler!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim