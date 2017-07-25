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Sola dönüşler yasaklanacak

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Tarihi Saat Kulesi kavşağında artık sola dönüşler yasaklanacak. 

Sola dönüşler yasaklanacak

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Tarihi Saat Kulesi kavşağında artık sola dönüşler yasaklanacak. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
25 Temmuz 2017 Salı 07:07
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Sola dönüşler yasaklanacak

Tarihi Saat Kulesi çevresinde günün her saatinde trafiğin sıkıştığını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Saat Kulesi etrafında sola dönüşlerin kapatılacağını dile getirdi. Şehrin en işlek caddelerinden Lise Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen vatandaşlar ise artık Dörtyol ya da Yozgat Valiliği etrafındaki kavşağı kullanacak.
Etrafındaki trafik sıkışıklığı nedeniyle Tarihi Saat Kulesi'nin tehlike altında olduğunu söyleyen Başkan Arslan,"Şehir merkezinin daha rahat kullanılabilmesi, araçların daha hızlı akıcı bir şekilde sirkülasyonlarını sağlayabilmesi için birtakım düzenlemeler yapıyoruz. Bazı caddeler tek yön yapılıyor bazı caddeler de kapatılıyor. Saat Kulesi etrafında da düzenlemeler yapıyoruz. Saat Kulesi'ndeki kavşak sola dönüşler nedeniyle tamamen tıkanmış durumda. Günün her saatinde Saat Kulesi etrafında büyük bir sıkışıklık oluyor. Aynı zamanda araç sayısı arttığı için Tarihi Saat Kulesi tehlike altında. Araçlar Saat Kulesi’ne geçtiğimiz ay içerisinde birçok zarar verdi. Bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi olan Saat Kulesi'ni korumaya almamız lazım. Bu sebeple Saat Kulesi etrafındaki kavşakta düzenleme ihtiyaca hasıl oldu. Sola dönüşleri engelleyecek şekilde bir düzenleme yapıyoruz. İnsanlar Saat Kulesi etrafında dönmeyecekler. Bir yukarı ya da bir aşağı kavşaktan dönmek suretiyle Lise Caddesi'ni kullanacaklar. Bu şeklide hem araç sirkülasyonunu hızlandırmış olacağız hem de Saat Kulemizi korumuş olacağız" dedi.

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