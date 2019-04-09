Sokakta okudular

Okulun, kitap okuma halkası etkinliği kapsamında, Sorgun Salih Paşa camisi karşısında çay ocağında gerçekleştirilen okuma etkinliği ilgi gördü. Etkinliği düzenleyen Milli Egemenlik Okulu Öğretmenlerinden Nihan Yıldız Ateş, amaçlarının gençlerimize, kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, onların yorumlama, kendini ifade edebilme, sentez yeteneklerini geliştirmek olduğunu söyledi.