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Sokak lambaları gündüz yanacak

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’taki aydınlatma tesisleri 22 Temmuz- 4 Ağustos arasında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından denetim kapsamına alınacak.

Sokak lambaları gündüz yanacak

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’taki aydınlatma tesisleri 22 Temmuz- 4 Ağustos arasında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından denetim kapsamına alınacak.

23 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Sokak lambaları gündüz yanacak

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek denetim dolayısıyla belirtilen tarihlerde Sivas, Tokat ve Yozgat il merkezleri başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerdeki bazı bölgelerde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerlerin aydınlatılması amacıyla devreye alınan armatürlerin bir kısmı gündüz saatlerinde kontrol amaçlı yanacağı belirtildi.

Denetim sürecinde gündüz saatlerinde yanacak aydınlatma lambalarının arıza kaynaklı veya gereksiz yanmadığının bilinmesi istendi.

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