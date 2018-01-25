Sokak hayvanlarına barınak

Ağır geçen kış şartlarında aç kalan ve yaşamak için çaba sarf eden sokak hayvanları, bir yandan da soğuk hava ve açlıkla mücadele ediyor.

Yozgat Belediyesi tarafından hazırlatılan kedi ve köpek kulübeleri ise şehrin belirli noktalarına yerleştirilerek hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor.

Soğuk kış günlerinde kedi ve köpeklerin sığınabilecekleri bir yuva olması için yaptırılan yaklaşık 60 kadar kedi ve köpek kulübesi, yemekleri ile birlikle belediye ekipleri tarafından park ve bahçeler başta olmak üzere şehrin belirli yerlerine yerleştirildi.

Kışın barınma şartları daha zor olmasından dolayı sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçaslan,

"Nasıl ki insanlarımızın barınmaya yemeye içmeye ihtiyaçları varsa sokak hayvanlarının da böyle ihtiyaçları var. Biz belediye olarak bu hayvanların eksiklerini ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden gelen imkanları kullanarak böyle kedi köpek kulübeleri ve bunların yemek ile ilgili sorunlarını çözüyoruz" dedi.