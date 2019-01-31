Sokak Hayvanları unutulmadı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, daha önce sokak hayvanlarına yönelik kurulan barınak kurulduğunu, bu yıl önce belirli bölgelerde sokak hayvanları için yaşam alanlarının oluşturulduğunu söyledi. Başkan Arslan, ‘’Sokaktaki canların ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için raket ve bilboard çalışması yaptık. Unutmayalım ki onlar da Allah'ın yarattığı canlar ve bize ihtiyaçları var’’ dedi.

