Sokak çocukları için

Yozgat Çocuk Destek Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen protokol törenine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, İHH, Beşir ve İnfak Derneği temsilcileri katıldı.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Abdullah Neşeli, sokakta çalışan, yollarda mendil satan, trafik ışıklarında cam silen ya da dilenmeye zorlanan çocukların Türkiye genelindeki sayısının 50 bin civarında olduğunu söyledi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın uçucu ve uyuşturucu madde konusundaki hassasiyetlerini hatırlatan İl Müdürü Neşeli, “Sokaktaki çocukların sokakta çalıştırılmaları, dilendirilmeleri ve yaşamalarının sebeplerine bakacak olursak anne ve babaları tarafından kontrol edilemeyen, bölünmüş aile, eğitime devam etmeyen, madde bağımlısı, toplumun acıma duygusunu istismar etmeyi alışkanlık haline getirmiş kişiler ile eğitimsiz ailelerin çocukları olduğu dikkat çekmekte” diye konuştu.

Abdullah Neşeli, sokakta yaşayan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik sunulan hizmetlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve güç birliği protokolü imzaladıklarını belirterek,

“Bu protokolle sokakta çalışmak veya dilenmek zorunda bırakılan çocukların beden, ruh, ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenliklerinin güvence altına alınması. Bu çocukları suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar olmaktan uzak tutulmasıdır. Bu protokolle İlimizde Sayın Valilimizin onayı ile çocuk polisi, zabıta ve İl Müdürlüğümüz görevlisinden oluşan mobil bir ekip kuruluyor. Bu ekipler tam donanımlı bir araçla zaman zaman veya ihbar geldikçe uygulamaya çıkacaklar. Dilenen ya da sokakta çalışan çocukları fark edip onları korkutmadan sokaktan alacaklar. Çocuklara şefkatle yaklaşacaklar” şeklinde konuştu.

Abdullah Neşeli, uygulama sonrası sokaktan alınan çocukların İl Müdürlüğüne bağlı çocuk ilk kabul merkezlerine getirilerek, yaşı büyükse karakollara götürüleceğini, 15 yaşın altındaki çocuklara herhangi bir cezai ve adli işlem uygulanmasının mümkün olmadığını. Bu uygulamalarda çocukların ruh dünyalarına zarar vermeden müdahale edileceğini aktardı.

İl Müdürü Neşeli, riskin yüksek olduğu mahalle ve semtlerde ailelerin bilinçlendirilmesi çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılacağını sözlerine ekleyerek,

“Riskin yüksek olduğu mahalle ve semtlerde ailelerin bilinçlendirilmesi çalışmalarında,

Bu çocukların ve gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetlerin yürütülmesinde,

Sportif ve sanatsal yeteneğe sahip olan çocukların tespit edilmesinde ve eğitimlerinin sağlanmasında,

Eğitim-öğretim zamanı dışında kalan dönemlerde tarihi ve turistik geziler düzenlenmesinde,

Sosyal rehabilitasyon sürecini tamamlamış çocuk ve gençlerin mesleki eğitimleri sonrasında istihdam olanaklarının oluşturulmasında,

Ekonomik yoksunluk sebebiyle çocuklarını çalıştıran ailelerin desteklenmesi amacıyla mevcut imkanlarının kullanılmasında,

Bu sorunun bütün boyutları ile ortadan kaldırılmasında ve bir daha oluşmaması konusunda, işbirliği ve güç birliği yapacaktır” dedi.

