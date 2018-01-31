Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119303
ALTIN
162.410
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3433
EURO
4.6869

Soğuğun emekçileri

YOZGAT’ta Salı günleri kurulan pazarda el arabalarıyla yük taşıyan çocuklar umduklarını bulamadı.

Soğuğun emekçileri

YOZGAT’ta Salı günleri kurulan pazarda el arabalarıyla yük taşıyan çocuklar umduklarını bulamadı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
17 Okunma
Soğuğun emekçileri

Vatandaşın pazara ilgisi az olunca emeğiyle para kazanmaya çalışan çocuk işçiler evlerine elleri boş döndü.
Geçmiş yıllardan bu yana pazarları renklendiren ve vatandaşların yüklerini taşıyarak helal rızık kazanan pazarcılar, beklentilerini bugün kurulacak olan Çarşamba pazarına bıraktı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat’ı farklı anlatıyor
Yozgat’ı farklı anlatıyor
Kuleyi sırtladı
Kuleyi sırtladı
Baraja su takviyesi
Baraja su takviyesi
Karla mücadele
Karla mücadele
Havamız ısınıyor
Havamız ısınıyor
Salep dağıttı
Salep dağıttı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim