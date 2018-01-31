Soğuğun emekçileri

Vatandaşın pazara ilgisi az olunca emeğiyle para kazanmaya çalışan çocuk işçiler evlerine elleri boş döndü.

Geçmiş yıllardan bu yana pazarları renklendiren ve vatandaşların yüklerini taşıyarak helal rızık kazanan pazarcılar, beklentilerini bugün kurulacak olan Çarşamba pazarına bıraktı.