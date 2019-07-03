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Şizofren komşu şikayeti

BOĞAZLIYAN’a bağlı Çalapverdi köyündeki sağlık evinin şizofren komşunun verdiği rahatsızlık nedeniyle taşınması istendi.

Şizofren komşu şikayeti

BOĞAZLIYAN’a bağlı Çalapverdi köyündeki sağlık evinin şizofren komşunun verdiği rahatsızlık nedeniyle taşınması istendi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Şizofren komşu şikayeti

Çalapverdi köyünde hizmet veren Çalapverdi Sağlık Evi’nde 1 ebenin görev yaptığı ve sağlık evi yanında ikamet eden şizofren komşudan dolayı sıkıntı yaşandığı iddia edildi.
Bu ilginç iddia İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer aldı.
Meclis oturumunda raporu okuyan Komisyon Başkanı Abdulbaki Karataş, ilçedeki sağlık tesislerinin fiziki durumu hakkında bilgi aktarırken, Çalapverdi’de bulunan sağlık evinin şizofren komşu tarafından verilen rahatsızlık ve çıkardığı sorunlar nedeniyle başka bölgeye taşınması gerektiği belirtildi.
Okunan rapor meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilirken söz konusu iddia ve beldedeki sağlık personelinin durumu da merak konusu oldu.
Haber:Mustafa TEKER

 

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