Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107800
ALTIN
146.487
DOLAR
3.5325
STERLİN
4.5986
EURO
4.1524

“Siz kirletin biz temizleriz!”

Yozgat Belediyesi Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın önderliğinde şehir temizliği yapıldı. Başkan Arslan esnaf ve vatandaşlara “Siz kirletin, biz temizleriz!” diye konuştu.

“Siz kirletin biz temizleriz!”

Yozgat Belediyesi Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın önderliğinde şehir temizliği yapıldı. Başkan Arslan esnaf ve vatandaşlara “Siz kirletin, biz temizleriz!” diye konuştu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
10 Ağustos 2017 Perşembe 07:02
1593 Okunma
“Siz kirletin biz temizleriz!”

Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi önünden başlayıp Cumhuriyet Alanı’na kadar süren şehir temizliğinde Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcıları, belediye personeli ve vatandaşlar şehir temizliği yaptı.
Temizlik esnasında dükkan ve yol kenarlarına çöp atan ve çöp biriktiren esnafları uyaran Başkan Kazım Arslan, “Siz kirletin, biz temizleriz! böyle pis bir dükkan önü olmaz!” diyerek uyarılarda bulundu.
Yozgat’ın, geçmişte çamlığın yeşiliyle birlikte sokakları ve caddelerinin de ak ve tertemiz olduğunu hatırlatan Başkan Kazım Arslan, “Yine o günlere dönmek için belediye olarak var gücümüzle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Bizim bu çıkışımız ve çalışmalarımız duyarlılığın artışına sebep oldu. Bundan da memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
Başkan Arslan temizlik etkinliğinin ardından Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara ücretsiz olarak çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Arslan, “Sürmeli etkinlikleri kapsamında meyve fidanı dikimi de yapacağız. Şenliğimizde  Yozgat’ın geleceği için de etkinlikler yapıyoruz. Bizden sonraki nesillerinde dalından meyve yemeye ve orman altında nefes almaya hakkı var” dedi.
Haber:Mustafa TEKER


 

Son Güncelleme: 10.08.2017 09:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
“Siz kirletin biz temizleriz!”
“Siz kirletin biz temizleriz!”
Engelliler için yenilendi!
Engelliler için yenilendi!
Ölüm makineleri!
Ölüm makineleri!
Evde yaptılar alanda yarıştılar
Evde yaptılar alanda yarıştılar
Yozgat’ta ay tutulması
Yozgat’ta ay tutulması
Hâlâ gelir diye bekliyorum!
Hâlâ gelir diye bekliyorum!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim