Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi önünden başlayıp Cumhuriyet Alanı’na kadar süren şehir temizliğinde Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcıları, belediye personeli ve vatandaşlar şehir temizliği yaptı.

Temizlik esnasında dükkan ve yol kenarlarına çöp atan ve çöp biriktiren esnafları uyaran Başkan Kazım Arslan, “Siz kirletin, biz temizleriz! böyle pis bir dükkan önü olmaz!” diyerek uyarılarda bulundu.

Yozgat’ın, geçmişte çamlığın yeşiliyle birlikte sokakları ve caddelerinin de ak ve tertemiz olduğunu hatırlatan Başkan Kazım Arslan, “Yine o günlere dönmek için belediye olarak var gücümüzle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Bizim bu çıkışımız ve çalışmalarımız duyarlılığın artışına sebep oldu. Bundan da memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Arslan temizlik etkinliğinin ardından Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara ücretsiz olarak çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Arslan, “Sürmeli etkinlikleri kapsamında meyve fidanı dikimi de yapacağız. Şenliğimizde Yozgat’ın geleceği için de etkinlikler yapıyoruz. Bizden sonraki nesillerinde dalından meyve yemeye ve orman altında nefes almaya hakkı var” dedi.

Haber:Mustafa TEKER



