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Sivil zabıta dönemi

Sivil zabıta dönemi

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Sivil zabıta dönemi

YOZGAT Belediyesi sivil zabıta dönemi başlattı, sivil zabıtalar halk arasına karışarak denetimler gerçekleştiriyor.
Belediye, zabıta birimini yeniden yapılandırdı, normal zabıtaların yanı sıra sivil zabıtalar da görev yapmaya başladı.
Bu kapsamda sivil zabıtalar önceki gün toplu taşıma araçlarını denetlediler. Normal yolcu gibi toplu taşıma araçlarına binen, üzerinde üniforma olmayan sivil zabıtalar, şoförün durumu, araç içindeki yolcu sayısı, hareket saatlerini tek tek kontrol ederek görüntüledi. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, yasaya göre sivil zabıtaların görev yaptığını ifade etti. Sivil zabıtaları yeni göreve başlayan ve Yozgat’ta tanınmayan yüzlerden oluştuğunu anlatan Başkan Karslıoğlu, sivil denetimin ilk amacının sorun ve sıkıntıları doğru ve güvenilir kaynaktan tespit edip, önce önleyici tedbirler almak, sonra ise caydırıcı ve cezai işlem safhalarına geçmek olduğunu belirtti.
Sivil zabıta ekiplerinin yaptığı dilenci operasyonu sonucu, bir dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktığı ayrıca banka hesabında da yüklü miktarda paraya sahip olduğunu ispatlandığı da bildirildi.

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