SiSTEMiMiZ BOZUK!

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Yozgat’ta ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 42,5’ini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 14,2 ile diğer hastalıklar izledi. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 2 bin 896 kişi vefat etti. Bu vefatlardan bin 232’si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı olduğu belirtilirken, 507 kişi de iyi-kötü huylu tümör rahatsızlığından dolayı vefat etti. 390 kişi solunum sistemi, 110 kişi sinir sistemi ve duyu organı, 151 kişi iç salgı bezi ve beslenme, 95 kişi yaralanma ve zehirlenme bağlı rahatsızlıklardan, 411 kişi de farklı olaylara bağlı olarak yaşama veda etti. Yurt genelinde de ölüm nedenlerinde ilk üç sıra değişmedi. Yurt genelinde ölüm vakalarının yüzde 38,4'ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Yozgat’ta solunum sistemlerine bağlı ölüm olayları yurt genelinin çok üzerinde seyrederken, ikinci sırada yer alan iyi ve kötü huylu tümör rahatsızlıklarına bağlı ölüm olayları ülke ortalamasının yaklaşık yüzde 2 oranında gerisinde bulunuyor. Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerde iskemik kalp hastalığının ilk sırada buluğu kaydedildi. Tümörden ölüme en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden olduğunun altı çizildi.

UZMANLARDAN UYARI

Solunum ve dolaşım sistemindeki tutulma ölüm riski taşıdığına vurgu yapan uzmanlar, genellikle süt, yumurta, kuruyemiş, balık, kabuklu deniz ürünleri, kuru baklagiller, buğday ve susam gibi yiyeceklerin tüketilmesi 5-10 dakika içinde solunum ve dolaşım sisteminde reaksiyona neden olabildiğini hatırlattı. Uzmanlar, besin alerjinin hayati öneme sahip olduğunu, acil müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Çocuklarda görülen alerjiler içinde en sık besin alerjileri ile karşılaşıldığına vurgu yapıldı. Alerji yaratan gıdanın tüketilmeyle vücutta çeşitli reaksiyonların görüldüğü, alerjinin en sık cilt bulgularıyla kendini gösterdiği kaydedildi. Ciltteki bulgular, kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık ya da şişme ile ortaya çıktığı hatırlatıldı. ‘Mide-bağırsak sistemindeki sorunlara bağlı kusma, bulantı, karın ağrısı olabilir. En tehlikeli ise solunum ve dolaşım sisteminin tutulmasıdır. Besin alerjisine bağlı solunum ve dolaşım sistemindeki tutulma, hayati tehlike taşır’ denildi. Besin alerjisinin genellikle tam tedavi şansı bulunmayan, ancak kontrol altında tutulabilen bir hastalık olduğunun da altı çizildi.

