SIRA YOLDA

Yozgat Belediyesi ekipleri tarihi çarşının görünümüne uygun yeni yol inşası için çalışmalara başladı. Yozgat Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Tol Çarşı’da sıra yollara geldi. Belediye ekipleri yolları kazıyarak, tarihi görünüme uygun, estetik yeni bir yol inşası için çalışmalarını başlattı. Yol ile birlikte tarihi çarşının alt yapısında da yenileme yapılacağı bildirildi. Öte yandan çarşı esnafı ise başlayan yol çalışmasının kısa sürede tamamlanmasını talep ederek, özellikle yağışlardan dolayı çarşının çamur deryasına döndüğüne dikkat çekti.