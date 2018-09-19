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Sıra Sivas istikametinde

YOZGAT’ta Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Sıra Sivas istikametinde

YOZGAT’ta Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Sıra Sivas istikametinde

Doğu ile batıyı birbirine bağlayan E-88 karayolunun Yozgat il merkezinde başlatılan çalışmalar halen devam ediyor. Kısa süre önce yolun Ankara istikametindeki şeridi tamamlayarak trafiğe açan ekipler, yolun Sivas istikametine geçiş yaptı. Çalışma kapsamında Yozgat Adliyesi önü ile Celal Atik Spor Salonu mevkiine kadar olan kısım trafiğe kapatılarak asfalt sökme çalışması başladı. Ekiplerin kış gelmeden bu bölgedeki çalışmayı tamamlaması bekleniyor.

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