Simit de zamlandı

Yozgat’ta ekmeğin gramajının düşürülmesiyle yapılan farklı zammın ardından simitte zamlandı. Yozgat’ta daha önce 1 liraya satılan simit, 1 lira 25 kuruştan satılmaya başladı. Market reyonlarına yansıyan zamlarla birlikte garibanın simidi de zamlardan payına düşeni aldı. Simit üreticileri başta susam olmak üzere un ve diğer kalemlerde yapılan zamlar sonucu, mecburiyetten artış gerçekleştirdiklerini bildirdiler.