Şimdi salep zamanı

Akdağmadeni ilçesinde kış aylarında çay ocakları ilçenin yöresel lezzeti salep kaynatmaya başlıyor. Akdağmadeni ormanlarında yetişen doğal ve saf salepler izin verilen toplama alanlarından toplanarak ilçedeki çay ocaklarının çaydanlıklarında kaynatılıyor. Doğal olması nedeniyle kendine has aroması ve tadının yanı sıra, soğuk kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyarak iç ısıtması da salep içme nedenin artırıyor. Akdağmadeni ilçesinin salepleri yaz aylarında dondurmalarda kullanılarak insanları serinletirken, kış aylarında da kaynatılarak iç ısıtıyor. Akdağmadeni ilçesindeki vatandaşlar ilçelerindeki salebin Türkiye genelinde marka olmasını ve ilçe ekonomisi için değerlendirilmesini talep ediyorlar. Akdağmadeni salebi, ormanlık alanda yetiştiği için sadece izin verilen alanlardan toplanırken, izin verilmeyen alanlardan toplanmasının ciddi para cezalarına neden olabileceği uyarısı da yapıldı.