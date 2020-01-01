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Silahlı çatışmada polis yaralandı

İZMİR Torbalı’da çıkan silahlı çatışma sonucunda katil zanlısı tarafından açılan ateş sonucunda yaralanan Polis Memurunun Akdağmadeni ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

Silahlı çatışmada polis yaralandı

İZMİR Torbalı’da çıkan silahlı çatışma sonucunda katil zanlısı tarafından açılan ateş sonucunda yaralanan Polis Memurunun Akdağmadeni ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Silahlı çatışmada polis yaralandı

Torbalı ilçesinde, yaşanılan iki ayrı olayda iki kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı, polisle çatışmaya girdi. Polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çıkan çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarak, arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı (35), Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru Kahırlı, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru tedavi altına alındı. Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yayınladıkları mesajda, ‘İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 kişinin ölümünden sorumlu zanlı ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ilçemiz nüfusuna kayıtlı Polis Memuru hemşehrimiz Yaşar Kahirli’ye acil şifalar diler, biran önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah’tan temenni ederiz’ denildi. 

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Silahlı çatışmada Polis Yaralandı
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