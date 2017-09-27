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-Sigortalı sayısı arttı

SOSYAL Güvenlik Kurumu Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin, aktif sigortalı çalışan sayısının il genelende arttığını hatırlatarak, istihdamın artması ve işsizliğin önlenmesi noktasında kayıt dışının önlenmesi için yoğun gayret gösterdiklerini, il genelinde 87 bin 728 kişinin sigortalı olduğunu söyledi.

-Sigortalı sayısı arttı

SOSYAL Güvenlik Kurumu Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin, aktif sigortalı çalışan sayısının il genelende arttığını hatırlatarak, istihdamın artması ve işsizliğin önlenmesi noktasında kayıt dışının önlenmesi için yoğun gayret gösterdiklerini, il genelinde 87 bin 728 kişinin sigortalı olduğunu söyledi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:05
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-Sigortalı sayısı arttı

Keskin, Sosyal Güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı verilerinde, 22 bin 681 kişinin Bağ-Kur, 46 bin 708 kişinin SSK, 18 bin 339 kişinin emekli sandığı kapsamında bulunduğunu aktardı. Keskin, 2017 yılındaki 4/A sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 134,25 artış gösterdiğine değinerek, kırsal kesimden kentlere göç, kişilerin sigorta sürelerini durdurması, 4/b sigortası hakkında olumsuz düşünceler gibi nedenlerle, 4/B sigortalı sayısı 2001 yılında itibaren sürekli azaldığına dikkat çekti. Keskin, 4/B sigortalı sayısının 51 bin 845’ten 22 bin 681’e düştüğünü, 2017 yılındaki 4/B sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 56,25 azaldığını ifade etti. Keskin, Yozgat’ta 4/C sigortalı sayısının FETÖ darbe girişimi nedeniyle azaldığını kaydetti.  Yozgat’ta 2001’de 10 bin 277 sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanırken, bu sayının 2017 yılında 23 bin 260’a çıktığına vurgu yapan Keskin, 4/A sigortalılarına bağlanan yaşlılık aylığında sürekli bir artış yaşandığını bildirdi.  Keskin, 2017 yılındaki 4/a yaşlılık aylığı alan sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 126,33 oranında artış gösterdiğini belirtti.  SGK İl Müdürü Keskin, sigortalı yapısında 4/B (Bağ-Kur) sigortalıların ağırlığı devam ettiğini vurgulayarak, 2001’de 15 bin 997 sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanmış iken bu sayı 2017 yılında 35 bin 3‘e çıktığının altını çizdi. 2017 yılındaki 4/b yaşlılık aylığı alan sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 118,81 oranında artış gösterdiğini ifade eden Keskin, Yozgat’ta 4/C (Emekli Sandığı) sigortalıların artış hızı, diğer sigortalılara göre daha az oranda arttığını bildirdi. Keskin, 2001’de 6 bin 804  4/C sigortalısı yaşlılık aylığı  almakta iken, bu sayının 2017 yılında 9 bin 338‘e çıktığını bildirdi. Keskin, 2017 yılındaki 4/C yaşlılık aylığı alan sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 37,24 oranında artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

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