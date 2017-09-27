-Sigortalı sayısı arttı

Keskin, Sosyal Güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı verilerinde, 22 bin 681 kişinin Bağ-Kur, 46 bin 708 kişinin SSK, 18 bin 339 kişinin emekli sandığı kapsamında bulunduğunu aktardı. Keskin, 2017 yılındaki 4/A sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 134,25 artış gösterdiğine değinerek, kırsal kesimden kentlere göç, kişilerin sigorta sürelerini durdurması, 4/b sigortası hakkında olumsuz düşünceler gibi nedenlerle, 4/B sigortalı sayısı 2001 yılında itibaren sürekli azaldığına dikkat çekti. Keskin, 4/B sigortalı sayısının 51 bin 845’ten 22 bin 681’e düştüğünü, 2017 yılındaki 4/B sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 56,25 azaldığını ifade etti. Keskin, Yozgat’ta 4/C sigortalı sayısının FETÖ darbe girişimi nedeniyle azaldığını kaydetti. Yozgat’ta 2001’de 10 bin 277 sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanırken, bu sayının 2017 yılında 23 bin 260’a çıktığına vurgu yapan Keskin, 4/A sigortalılarına bağlanan yaşlılık aylığında sürekli bir artış yaşandığını bildirdi. Keskin, 2017 yılındaki 4/a yaşlılık aylığı alan sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 126,33 oranında artış gösterdiğini belirtti. SGK İl Müdürü Keskin, sigortalı yapısında 4/B (Bağ-Kur) sigortalıların ağırlığı devam ettiğini vurgulayarak, 2001’de 15 bin 997 sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanmış iken bu sayı 2017 yılında 35 bin 3‘e çıktığının altını çizdi. 2017 yılındaki 4/b yaşlılık aylığı alan sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 118,81 oranında artış gösterdiğini ifade eden Keskin, Yozgat’ta 4/C (Emekli Sandığı) sigortalıların artış hızı, diğer sigortalılara göre daha az oranda arttığını bildirdi. Keskin, 2001’de 6 bin 804 4/C sigortalısı yaşlılık aylığı almakta iken, bu sayının 2017 yılında 9 bin 338‘e çıktığını bildirdi. Keskin, 2017 yılındaki 4/C yaşlılık aylığı alan sigortalı sayısının 2001 yılına göre yüzde 37,24 oranında artış gösterdiğini sözlerine ekledi.