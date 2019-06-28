Sığırcık kurtarıldı

Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte kuşlar ve sokak hayvanları zor günler geçiriyor.

Ağaç dalına asılı kalan ve uçamayan sığırcık kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye erleri dala uzattıkları merdivenle sığırcık kuşunu daldan indirdi. Uçamayan kuşun bakımı yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Öte yandan sıcak havada susuz kalan sokak kedi ve köpekleri ve kuşlar için de bazı esnaf dükkan önlerine su koyarak hayvanları serinletmeye çalıştı. Kuşlar ise süs havuzlarında serinlerken objektiflere böyle yansıdı.

Haber:Mustafa TEKER

