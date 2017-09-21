Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687

Sığınmacılar taleplerini anlattı

Boğazlıyan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan düzenli olarak yardım alan Suriyeli Sığınmacılar, sorunlarını ilçe yöneticilerine anlattı.

Sığınmacılar taleplerini anlattı

Boğazlıyan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan düzenli olarak yardım alan Suriyeli Sığınmacılar, sorunlarını ilçe yöneticilerine anlattı.

21 Eylül 2017 Perşembe 07:00
1 Okunma
Sığınmacılar taleplerini anlattı

Kaymakamı Davut Sinanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Müftüsü, Milli Eğitim Müdürü, Vakıf Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü katıldı. 33 Suriyeli sığınmacının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Sinanoğlu, Suriyeli Sığınmacılardan, kanun ve kurallara uyma noktasında gayret etmelerini isteyerek, topluma uyum sağlamaları amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde  ‘Türkçe Dil Eğitimi’ ve ‘Meslek Edindirme’ kurslarının açılacağını söyledi.
Kaymakam Sinanoğlu, Müftülük aracılıyla her camide Kuran Kursu açıldığını, Suriyeli vatandaşların ikamet ettiği mahalle camisine giderek, kurslardan yararlanabileceklerini belirtti. Sinanoğlu, ‘’Eğitim çağına gelmiş Suriyeli Sığınmacı vatandaşlarımızın çocuklarını özellikle okula kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Eğitime teşvik etmek amacıyla taşımalı eğitim ve eğitim yardımı desteğinde bulunulacaktır. İlçemiz merkezinde ikamet eden Suriyeli Sığınmacıların güvenlik konusunda herhangi bir olayla karşı karşıya kaldıklarında Emniyet Müdürlüğüne, Köy ve Kasabada ikamet edenlerin ise Jandarma Komutanlığına başvuruda bulunarak, yasalar kapsamında işlem yapılmasını sağlamalarını istiyoruz. Hastane ve Sağlık ocaklarında tedavi görenlerin ise, karşılaştıkları sorunları aşmak amacıyla Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğümüz hizmet vermektedir’’ dedi.
Suriyeli Sığınmacılar, kamu, kurum ve kuruluşlarının kendileriyle ilgilendiklerini, toplantıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. İlki düzenlenen buluşma toplantısının her 4 ayda bir yapılacağı, ilçe sınırlarında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli desteği vererek, sorunların aşılacağı ifade edildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Köylüler yaralarını sarıyor!
Köylüler yaralarını sarıyor!
Hortum çatıları uçurdu!
Hortum çatıları uçurdu!
Yozgat’ın sıra dışı adresi
Yozgat’ın sıra dışı adresi
Çamlık ‘Piknik alanı’ değil!
Çamlık ‘Piknik alanı’ değil!
Yimpaşzedeler muhatap arıyor!
Yimpaşzedeler muhatap arıyor!
Evler nostaljik oldu
Evler nostaljik oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim