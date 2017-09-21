Sığınmacılar taleplerini anlattı

Kaymakamı Davut Sinanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Müftüsü, Milli Eğitim Müdürü, Vakıf Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü katıldı. 33 Suriyeli sığınmacının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Sinanoğlu, Suriyeli Sığınmacılardan, kanun ve kurallara uyma noktasında gayret etmelerini isteyerek, topluma uyum sağlamaları amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde ‘Türkçe Dil Eğitimi’ ve ‘Meslek Edindirme’ kurslarının açılacağını söyledi.

Kaymakam Sinanoğlu, Müftülük aracılıyla her camide Kuran Kursu açıldığını, Suriyeli vatandaşların ikamet ettiği mahalle camisine giderek, kurslardan yararlanabileceklerini belirtti. Sinanoğlu, ‘’Eğitim çağına gelmiş Suriyeli Sığınmacı vatandaşlarımızın çocuklarını özellikle okula kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Eğitime teşvik etmek amacıyla taşımalı eğitim ve eğitim yardımı desteğinde bulunulacaktır. İlçemiz merkezinde ikamet eden Suriyeli Sığınmacıların güvenlik konusunda herhangi bir olayla karşı karşıya kaldıklarında Emniyet Müdürlüğüne, Köy ve Kasabada ikamet edenlerin ise Jandarma Komutanlığına başvuruda bulunarak, yasalar kapsamında işlem yapılmasını sağlamalarını istiyoruz. Hastane ve Sağlık ocaklarında tedavi görenlerin ise, karşılaştıkları sorunları aşmak amacıyla Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğümüz hizmet vermektedir’’ dedi.

Suriyeli Sığınmacılar, kamu, kurum ve kuruluşlarının kendileriyle ilgilendiklerini, toplantıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. İlki düzenlenen buluşma toplantısının her 4 ayda bir yapılacağı, ilçe sınırlarında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli desteği vererek, sorunların aşılacağı ifade edildi.

