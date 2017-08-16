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Sigarayı bırak altını al

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) sigarayı bırakan personellerini 2 çeyrek altın ile ödüllendiriyor. 

Sigarayı bırak altını al

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) sigarayı bırakan personellerini 2 çeyrek altın ile ödüllendiriyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:10
133 Okunma
Sigarayı bırak altını al

Sivas, Tokat ve Yozgat’ın enerji dağıtımı yapan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) "Sağlınız Altın Değerinde" projesi ile dikkatleri üzerinde topladı. Proje ile sigarayı bırakan şirket personeli iki çeyrek altınla ödüllendirilecek. Kurum çalışanlarının sigarayı bırakmalarını özendirmek amacıyla başlatılan proje Yeşilay Derneği Sivas Şubesi'de destek veriyor.
Proje hakkında bilgi veren ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Sigara; kanser, kalp ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununun başlıca nedenlerinden biridir. Bu nedenle çalışanlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak ve sigaranın sağlığa zararlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Sağlınız Altın Değerinde’ projesini başlattık. Sigarayı bırakmayı düşünen personelimizi motive etmek ve mesai arkadaşlarımızı sigarayı bırakmaya özendirmek için bir de ödül belirledik. Proje kapsamında sigarayı bırakan arkadaşlarımıza 2 çeyrek altın hediye edeceğiz" dedi.
Proje kapsamında Yeşilay Derneği Sivas Şubesi tarafından sigarayı bırakmak isteyen ÇEDAŞ personeline bir seminerde verileceğini dile getiren Akboğa, ödül törenin 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde yapılacağını belirtti.
 

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