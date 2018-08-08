ŞiFA ELiMiZiN ALTINDA

Ancak, önceki yıllara göre fazla yaygın olmayan bitkiler şifa dağıtıyor. Bilenler tarafından dağlardan, tepelerden, bozkırlardan toplanan bitki türleri, yaraların sarılması, çeşitli hastalıkların tedavisi için tüketiliyor. Bitkilerin ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi olmayanların kullanmamaları, kullanmaları halinde farklı ve dönüşü olmayan sorunların yaşanabileceği uyarıları da yapılıyor. Yozgat’ın Sarınınören köyünde 58 yaşındaki Adem Dolgunyürek, sulak bölgelerin yamaçlarında kendiliğinden yetişen Sütleğen otunun, kaşıntı ve nasıra iyi geldiğini söyledi. Kendisinin ve köyde birçok kişinin kaşıntı ve ellerinde, ayaklarında oluşan çatlakları bu otun sütü ile tedavi ettiğini kaydeden Dolgunyürek, ‘’Günümüzde pek bilinmiyor ama sütleğen otu bir zamanlar yaygın olarak tedavi amaçlı kullanılırdı’’ dedi.

Günümüzde çok fazla duyulmamış olan ama eski zamanlarda insanlar için çok büyük önemi olan Sütleğen otu, genellikle toprakta kendiliğinden yetişen bu bitki türü, üzerinde sarı çiçekleri olan ve yeşil renkli bir gövdeye sahip. Ot yapısında olan sütleğen otu, ülkemizde farklı isimlerle anılsa da daha çok sütleğengiller familyası olarak sınıflandırılıyor. Bitkinin yanlış kullanımında ise içerisindeki zehirli öz nedeni ile insanlar çok büyük sorunlarla karşılaşabileceği uyarısı da yapıldı. Sütleğen otu farklı rahatsızlıklar için de kullanıldığı kaydedildi.

