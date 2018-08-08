Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96161
ALTIN
203.228
DOLAR
5.2273
STERLİN
6.7537
EURO
6.0601

ŞiFA ELiMiZiN ALTINDA

YOZGAT’ın bozkırlarında kendiliğinden yetişen birçok bitki türü, geçmişte olduğu gibi günümüzde de farklı amaçlarla kullanılıyor.

ŞiFA ELiMiZiN ALTINDA

YOZGAT’ın bozkırlarında kendiliğinden yetişen birçok bitki türü, geçmişte olduğu gibi günümüzde de farklı amaçlarla kullanılıyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
8 Okunma
ŞiFA ELiMiZiN ALTINDA

Ancak, önceki yıllara göre fazla yaygın olmayan bitkiler şifa dağıtıyor. Bilenler tarafından dağlardan, tepelerden, bozkırlardan toplanan bitki türleri, yaraların sarılması, çeşitli hastalıkların tedavisi için tüketiliyor. Bitkilerin ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi olmayanların kullanmamaları, kullanmaları halinde farklı ve dönüşü olmayan sorunların yaşanabileceği uyarıları da yapılıyor. Yozgat’ın Sarınınören köyünde 58 yaşındaki Adem Dolgunyürek, sulak bölgelerin yamaçlarında kendiliğinden yetişen Sütleğen otunun, kaşıntı ve nasıra iyi geldiğini söyledi. Kendisinin ve  köyde birçok kişinin kaşıntı ve ellerinde, ayaklarında oluşan çatlakları bu otun sütü ile tedavi ettiğini kaydeden Dolgunyürek, ‘’Günümüzde pek bilinmiyor ama sütleğen otu bir zamanlar yaygın olarak tedavi amaçlı kullanılırdı’’ dedi.
Günümüzde çok fazla duyulmamış olan ama eski zamanlarda insanlar için çok büyük önemi olan Sütleğen otu, genellikle toprakta kendiliğinden yetişen bu bitki türü, üzerinde sarı çiçekleri olan ve yeşil renkli bir gövdeye sahip. Ot yapısında olan sütleğen otu, ülkemizde farklı isimlerle anılsa da daha çok sütleğengiller familyası olarak sınıflandırılıyor. Bitkinin yanlış kullanımında ise içerisindeki zehirli öz nedeni ile insanlar çok büyük sorunlarla karşılaşabileceği uyarısı da yapıldı. Sütleğen otu farklı rahatsızlıklar için de kullanıldığı kaydedildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çamaşır suyu içti
Çamaşır suyu içti
Çamlığı mesken tuttuk
Çamlığı mesken tuttuk
Kuşlar unutulmadı
Kuşlar unutulmadı
Leyleklerin sayıları arttı
Leyleklerin sayıları arttı
Asfalt bile ağlıyor!
Asfalt bile ağlıyor!
Konut almıyoruz!
Konut almıyoruz!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim