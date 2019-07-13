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Şiddetli Rüzgar yaraladı, hasar verdi

YOZGAT’ta şiddetli kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçe ve köylerde hasarlar oluştu, iki kişi de yaralandı.

Şiddetli Rüzgar yaraladı, hasar verdi

YOZGAT’ta şiddetli kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçe ve köylerde hasarlar oluştu, iki kişi de yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Şiddetli Rüzgar yaraladı, hasar verdi

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Yerköy, Akdağmadeni, Aydıncık ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı evlerin çatısı uçtu, Yerköy ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı, Yerköy ile birlikte Akdağmadeni ve Aydıncık ilçelerinde bazı evlerin çatısı uçtu. Yerköy ilçe merkezinde bazı binaların çatıları uçarken, 60 Evler Mahallesi’ndeki Caminin Minaresi Rüzgara dayanamayıp uçtu. Minarenin uçması sonucunda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Şiddetli Rüzgar nedeniyle Aydıncık ilçesinin Baydiğin Beldesi’nde şiddetli rüzgar bağdaki keliği uçurdu. Baydiğin’de mahalle muhtarı olan Gültekin Büyükbaş, çocuğunun kelik altından kurtarmaya çalışırken yaralandı. Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gültekin Büyükbaş ayakta tedavi görüp, taburcu edildi. Akdağmadeni ilçesinde de şiddetli rüzgar etkili oldu. İlçe merkezinde çatıdan düşün tuğla işyerinin önünde duran Fevzi Coşar’ın kafasına isabet etti. Coşar, ilçede yapılan ilk müdahale sonrasında Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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