-Sezon açıldı

Karadenizli balıkçıların avladığı balıklar Yozgat’ta da tezgahlardaki yerini alarak satışa sunuldu. Balıkta av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar yeniden tezgah açtı. Balıkçıların tezgahında her sene olduğu gibi bu yılda hamsi bolluğu gözlemlendi. Yozgatlı balıkçılar önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de ilk olarak hamsiyi tezgahlarına koyduklarını, farklı türdeki balıklarında tezgahlarda yer almaya başladığını söyledi. Yozgatlı balıkçılar çok tüketilen balıklar arasında yerini alan hamsinin 10 TL’den satışa sunulduğunu da bildirdi.