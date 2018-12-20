Seyir halindeki Otomobil yandı

YOZGAT'ta seyir halindeki bir otomobil çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

MOBESE kamerasına da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, E-88 karayolu Esentepe Mevki Emniyet Müdürlüğü Kavşağında Muhammet L. yönetimindeki 35 DHK 43 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını kenara çekerek müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında kimse yaralanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Otomobilin yanması MOBESE kameraları tarafından da kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.