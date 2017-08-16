Sevkiyat yarın

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü küpesiz ve belgesiz kurbanlık hayvan nakli yapanlara para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Yozgat’tan il dışına kurbanlık sevkiyatının Perşembe günü itibariyle başlayacağını ve belgesiz, küpesiz hayvan nakillerinde hem besiciye hem de nakliyeciye para cezası uygulanacağını bildirdi.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özgür Memiş, 17 Ağustos tarihinden itibaren kurbanlık sevkiyatlarının başlayacağını ve Kurban Bayramı öncesi yaşanacak yoğun hayvan hareketleri nedeniyle hayvan hastalıklarının iller arasında yayılma riski bulunduğuna dikkat çekti.

Özgür Memiş, “Bu nedenle kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.

AŞI ŞARTI

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Özgür Memiş, yıl içerisinde şap ve çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile şap ve koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak sevkine izin verileceğini, bu şartlara haiz hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Memiş, ‘’İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur. Yol kontrollerinde belgesiz, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 479 lira, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 75 lira, nakil vasıtası sahiplerine ise bin 603 lira idari para cezası uygulanacaktır’’ diye konuştu.

SIKI KONTROL

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özgür Memiş, yetiştiricilerin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları kurbanlık olarak sevk etmemelerini istedi. Memiş, Veteriner Hekimlerin, kurban bayramına kadar olan süreçte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile kordineli bir şekilde yol kontrolünde bulanacağını belirtti. Memiş, ‘’Kurban bayramı öncesi ve bayram süresince gerek yol kontrollerinde ve gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın sağlıklı et tüketmeleri amacıyla kurban bayramı süresince veteriner hekimlerimizin kesim yerlerinde görevli olacaklardır’’ ifadelerini kullandı.



