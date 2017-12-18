Sevkiyat kolaylaşıyor

Büyük Cami önündeki yoldan yapılan mal sevkiyatını Un Pazarı’nda bulunan iş hanına taşıyan belediye, böylelikle Büyük Cami önündeki trafiği de rahatlatmış olacak.

Yıllardır vatandaşların girmekte endişe ettiği, mezbele bir durumda olan Un Pazarı iş hanına da müdahale eden belediye ekipleri, merdivenleri kırarak, iş hanının alt kısmına araç girebilecek seviyede yeni bir alan inşa etti.

Böylece ekmek fırınları başta olmak üzere, ağır tonajda mal sevkiyatı yapan esnafa ait araçlar buraya girmek suretiyle sevkiyatlarını yapabilecek.

Trafik aksamadığı gibi, esnaf da nakliyatını sorunsuzca yürütürken, Yozgatlı vatandaşlar da trafikten arınmış caddede yürümenin tadını çıkaracak.

Caddenin Tol Çarşı kısmında bulunan esnafın ise Tol Çarşı tarafında belirlenen güzergahta sorunsuzca sevkiyatını sürdürdüğü bildirildi.

