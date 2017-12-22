Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

Sevgiyle boyadılar

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk destek programındaki çocuklar, kuş ve kediler için ahşap yuva hazırladı.

Sevgiyle boyadılar

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk destek programındaki çocuklar, kuş ve kediler için ahşap yuva hazırladı.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
245 Okunma
Sevgiyle boyadılar

Halk Eğitim Merkezi ahşap atölyesini kullanan çocuklar, yuvasız kedi ve kuşlar için hazırladıkları ahşap yuvaları, doğaya bırakılmasına da katkı verecek. Öğrencilerin sevgiyle hazırladığı kuş ve kedi yuvaları ihtiyaç duyulan bölgelere bırakılarak, sokak hayvanları ve kuşların kullanımına sunulacak. Keyifli bir aktiviteyle sonlanan etkinlik için öğrenciler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kuşlara sıcak yuva
Kuşlara sıcak yuva
Şehir nefes alıyor
Şehir nefes alıyor
KAR GELİYOR
KAR GELİYOR
Caddeye özel proje
Caddeye özel proje
-KURUL ‘YIKAMAZSINIZ!’ DEDİ
-KURUL ‘YIKAMAZSINIZ!’ DEDİ
-Mantar üretimi arttı
-Mantar üretimi arttı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim