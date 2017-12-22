Sevgiyle boyadılar

Halk Eğitim Merkezi ahşap atölyesini kullanan çocuklar, yuvasız kedi ve kuşlar için hazırladıkları ahşap yuvaları, doğaya bırakılmasına da katkı verecek. Öğrencilerin sevgiyle hazırladığı kuş ve kedi yuvaları ihtiyaç duyulan bölgelere bırakılarak, sokak hayvanları ve kuşların kullanımına sunulacak. Keyifli bir aktiviteyle sonlanan etkinlik için öğrenciler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve öğretmenlerine teşekkür etti.