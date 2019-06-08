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Şenlikler hız kesmiyor

YOZGAT Milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven ve Ethem Sedef, köylerde devam eden yayla şenlikleri etkinliklerine katılıp, hem vatandaşlarla bayramlaştı, hem de şenliğe katılan Yozgat dışında yaşayan köy halkı ile hasret giderme imkanı buldu.

Şenlikler hız kesmiyor

YOZGAT Milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven ve Ethem Sedef, köylerde devam eden yayla şenlikleri etkinliklerine katılıp, hem vatandaşlarla bayramlaştı, hem de şenliğe katılan Yozgat dışında yaşayan köy halkı ile hasret giderme imkanı buldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Şenlikler hız kesmiyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bişek, Sarıfatma, Söğütlüyayla, Yerköy Beserek, Karaağaç köylerindeki yayla şenliklerine katıldı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Haydarbeyli Köyü Şenliği'ne katılıp, vatandaşlarla sohbet etti. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de, İl Başkanı Ferhat Altan, İl Genel Meclisi üyesi Ümit Şahbaz ile birlikte Bişek, Söğütlüyayla ve Sarıfatma köylerindeki etkinliklerde hazır bulundu. Sedef, ‘’Hemşerilerimizi, köylerinde, doğdukları topraklarda bir araya getiren bu güzel etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Köy halkı ve başka şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz ile sohbet etme imkanını da şenliklerde bulduk’’ dedi.

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