SENEDE BiR GÜN

Yozgat’ta kırsaldan büyük kentlere yaşanan yoğun göç sonucu boşalan köy evleri nostaljik mekanlar haline geldi. Türkiye’nin en fazla göç veren kentleri arasında bulunan Yozgat’ta köylerde kalan birçok ev boşalınca, evler nostaljik mekanlar haline dönüştü. Hızlı göç sonucu köylerde kalan evler özel günler ve senelik izinlerde kullanılan, anıların yaşatıldığı nostaljik mekanlar halini aldı. Yozgat’tan göçen vatandaşlar, yıkılmaya yüz tutan köy evlerini senenin belli dönemlerinde ziyaret ederek nostaljik yolculuğa çıkıyor. Az sayıda ayakta kalan kerpiç yapılı evlerde az sayıdaki tarihi ve nostaljik eşya, alet ve araç gereçler evlerde sergilenmeye devam ediyor. Göç ve azalan nüfus sonucu kapılara vurulan kilitler paslanarak, fonksiyonunu yitirse de bağlandıkları yeri sımsıkı tutmaya devam ediyor. Bazı beldeler ve köyler ise boşalan evlerdeki nostaljik eşyaları yeni kuşaklara aktarmak için açık hava müzesi veya müzeler oluşturuyor.

