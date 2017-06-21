Sel yol kesti!

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sarıkaya-Çayıralan ilçeleri arasındaki 30 kilometrelik yolun Babağmur Köyü bölümünde sel suları yüzünden trafikte aksamalar yaşanırken, tarım arazileri de zarar gördü.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları Sarıkaya ve Çayıralan ilçeleri arasındaki ulaşımın aksamasına neden oldu. Yolun büyük bölümünü kaplayan sel suları trafiğin uzun süre akmasına neden oldu.

TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları Sarıkaya İlçesine bağlı köylerde tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları ilçenin en büyük köylerinden olan Babayağmur Köyünü ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Köy merkezinde kanallar taşarken, tarım arazileri de tamamen sel suları ile kaplandı. Sel, ekili alanlarda zarara neden oldu.

2 SAATTE HAYATI FELÇ ETTİ

Köy sakinlerinden Ahmet Tanrıverdi, iki saat süren şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Sel yüzünden iki ilçe arasındaki ulaşımın aksadığını ve tarım arazilerinde ciddi zararın meydana geldiğini söyleyen Tanrıverdi; "İlk defa bölgemizde bu kadar şiddetli bir yağış meydana geldi. Bir anda her tarafı sel suları kapladı. Dereler ve kanallar taştı. Sel suları ekili arazileri vurdu. Afet nedeni ile köylü de çaresiz kaldı. Allah’a şükürler olsun cana gelmedi. Sarıkaya ve Çayıralan arasındaki ulaşımın sağlandığı ana yol sel yüzünden iki saat trafiğe kapandı. Köylüler ve özel idare ekiplerinin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı, vatandaşlar rahat bir nefes aldı" dedi.

Öte yandan yağışla birlikte etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. Şiddetli dolu yağışı yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SELİN GEÇİT VERMEDİĞİ YOLDA MAHSUR KALDI

Sarıkaya’dan Çayıralan’a giderken Babayağmur Köyü güzergahında selin kapattığı yolda mahsur kalan Fatih Eliaçık da, sel sularının ilk defa bölgede bu kadar etkili olduğunu söyledi.

Vatandaşların 2 saat süreyle mahsur kaldığını belirten Eliaçık; "Sel suları derelerden, tarlalardan taşmış yola kadar gelmiş. Yolda küçük bir göl vardı adeta. Ben de beklemek yerine daha uzun güzergah olan Sarıkaya İlçesi üzerinden köylere geçtim oradan ilçeye gidebildim" diye konuştu.

