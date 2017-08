Sel traktörleri götürdü

Çekerek İlçesi’ne bağlı Çandır Köyü’nde etkili olan sağanak yağış, derenin taşmasına neden oldu. Gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen taşkın sularının şiddeti traktörleri götürmeye yetti. Traktörler park edildikleri alanın 100 metre ilerisinde bulunurken, sabahın ilk ışıkları ile birlikte selin verdiği zarar ortaya çıktı.

DERE TAŞTI, KÖYÜ SU BASTI!

Çandır Köyü’nde gece yarısı etkili olan sağanak yağış, köy deresinin taşmasına neden oldu. Şiddetli yağışa bağlı olarak taşan dere suları bir anda köy içerisinde şiddetli bir şekilde gelmeye başladı. Taşan dere sularının şiddeti iki traktörü bulundukları yerden sürükleyerek götürdü. Gün ışıdığında traktörlerin ters döndükleri görüldü.

Sele bağlı olarak evlerin duvarları yıkıldı, bağ, bahçe ve ekili alanların yanı sıra, ambarlarda bulunan buğdaylarda ıslanarak zarar gördü.

Çandır Köyü Muhtarı Adil Canpolat, sağanak yağışla beraber dere sularının taşarak köyü etkisi altına aldığını söyledi.

Köyde can pazarının yaşandığı o anları anlatan Canpolat; “Sel suları o kadar şiddetliydi ki, iki traktörü birden aldı götürdü. Traktörün birini park edildiği yerden 50 metre, diğerini 100 metre uzakta tekerleri havada ders dönmüş vaziyette bulduk. Sel bahçeleri götürdü. Ev duvarlarını yıktı. Şükür can kaybımız olmadı fakat çiftçinin hasat sonrası deposuna koyduğu mahsul ıslanarak zarar gördü. Yetkililerin sesimizi duymasını bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

TAŞKIN KORUMA YAPILMADI

Muhtar Canpolat, yoğun yağışa bağlı olarak menfezlerin dere sularını taşımadığına dikkat çekerek, taş koruma yapılmadığı için köyün sele maruz kaldığını ileri sürdü.

Canpolat, şöyle konuştu: “Köyümüze çok ısrar etmeme rağmen taşkın koruma yapılmadı. DSİ’ye müracaat ettiğimde bu dere taşkın yapmaz, yıllardır yapmamış bundan sonra da yapmaz dediler. Kimse dikkate almadı. Kendilerine burada bir can kaybı olursa sorumlu değilim. Sonunda şiddetli yağmur dereyi taşırdı köyde taş üstünde taş koymadı.”